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世界人工智能大會：新面孔折射向“新”力
http://www.CRNTT.com   2024-07-03 11:18:15


AI手機展台。（圖源：新華社）
　　中評社北京7月3日電／據新華社報導，2024世界人工智能大會將於4日開幕，記者提前探訪發現，今年大會出現不少“新面孔”，大模型帶動下的人工智能應用，正在市場上找到落地方案。

　　他們有的是資深品牌“嘗鮮”，探索人人都能擁有AI助手的可能性；有的應用在礦山等“險境”，用AI賦能新型工業化；有的則是搭建智能時代的基礎設施，在算力上攻克核心技術……新賽道、新場景中，中國人工智能展現出源源不斷的向“新”力。
 


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