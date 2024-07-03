世界人工智能大會：新面孔折射向“新”力

AI手機展台。（圖源：新華社） 中評社北京7月3日電／據新華社報導，2024世界人工智能大會將於4日開幕，記者提前探訪發現，今年大會出現不少“新面孔”，大模型帶動下的人工智能應用，正在市場上找到落地方案。



他們有的是資深品牌“嘗鮮”，探索人人都能擁有AI助手的可能性；有的應用在礦山等“險境”，用AI賦能新型工業化；有的則是搭建智能時代的基礎設施，在算力上攻克核心技術……新賽道、新場景中，中國人工智能展現出源源不斷的向“新”力。

