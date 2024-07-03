“外卡降費”落地，商戶將收穫哪些利好？

圖為成都天府國際機場內一家店鋪櫃台前擺放的收款服務標識牌，顯示可受理維薩、萬事達等國際卡組織的銀行卡。（圖源：新華社） 中評社北京7月3日電／據新華社報導，境外銀行卡刷卡手續費較高一直是優化外卡受理環境的難點之一。近期，維薩、萬事達等國際卡組織推動相關降費措施落地，銀行也紛紛跟進調整，外卡受理環境逐漸產生新變化。“外卡降費”落地對商戶有何利好？又將對支付服務水平帶來哪些影響？



“最近外卡刷卡手續費下降，大大減輕了商戶負擔。這不是我們第一次享受政策紅利了，今年2月四川就推出了相關政策，為商戶新增或升級外卡POS機設備進行補貼。”成都紅旗連鎖股份有限公司副總經理譚磊介紹，在政策支持下公司加快外卡POS機布設，超三分之二的門店可受理外卡，預計7月底實現近3700家門店全覆蓋。



銀行卡是國際通用的支付方式，提升卡基支付水平是對接國際、彌合國內外支付習慣差異的重要抓手。3月發布的《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》提出，切實改善銀行卡受理環境。



意見發布後，相關部門密切合作，多地出台相關方案，圍繞“食、住、行、游、購、娛、醫”劃定重點商戶，共同推動改善外卡受理環境。截至5月末，主要銀行卡組織線下外卡POS機交易165.7萬筆、金額29.7億元，較2月基本實現翻番。



不過，在銀行卡受理環境改造的過程中，外卡刷卡手續費較高一直是待解難題。



消費者每在商戶刷一次銀行卡，商戶都要支付一筆手續費。在我國，刷國內銀行卡，商戶支付的手續費一般是交易金額的0.6%左右，而刷境外銀行卡的手續費則在2.5%至3%左右，這直接影響商戶受理外卡的積極性。



外卡手續費往往由國際卡組織、收單方、發卡方等參與方共同分配，降低商戶的外卡受理成本離不開各方協同發力。



近期，中國支付清算協會發布相關倡議，引導各支付服務主體將國際卡組織費率優惠全部傳導至商戶，切實降低外卡受理成本，得到行業各方響應。