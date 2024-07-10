中評分析：封殺tiktok盡顯美國霸權邏輯

反對強制出售TikTok的美國眾議員和民眾在國會山示威。路透社 中評社北京7月10日電（記者 張迎春）就在美國國會對抖音國際版TikTok喊打喊殺之際，美國媒體6月15日報導，前總統特朗普不僅高調入駐這一社交平台，並且宣稱，加入TikTok是他的“榮幸”、“絕對不會禁止TikTok”。特朗普這一變臉可謂一百八十度大轉彎，就在其任內，特朗普曾連番打壓TikTok，意欲通過行政命令禁用TikTok，而後又強迫TikTok出售，但最後都未能如願。



相比特朗普，拜登政府打壓TikTok的勢頭更加猛烈。今年4月24日，拜登簽署法案，強令中國科技公司字節跳動在九個月內全盤剝離TikTok美國業務，否則將在美國各大手機應用商店下架TikTok。這意味著TikTok遭到徹底封殺，面臨著生死存亡的嚴峻考驗。



TikTok誕生於2017年，在短短七年時間內，已迅速成長為備受美國年輕人歡迎的短視頻應用程序，是美國下載量最高的社交App，遙遙領先於排名第二第三的Facebook和Instagram。截至目前，TikTok在美用戶多達1.7億人，幾乎是美國一半人口。TikTok推動了美國人短視頻社交的新潮流，發展至今，TikTok已不僅僅是一個短視頻App，而是深植於美國民眾的日常生活，集社交、娛樂、新聞傳播、自媒體創業於一身的綜合性平台。



隨著TikTok用戶規模節節攀升、影響力越來越大，美國政府對這個母公司是中國企業的短視頻App的畏懼猜忌不斷加劇。美國官員曾經多次警告，TikTok已經威脅到了美國國家安全，但時至今日，美方仍然拿不出絲毫證據，證明TikTok對美國的國家安全構成威脅、“中國勢力”的確在操縱美國民意。



而事實上，為了滿足美國政府的各種要求，TikTok母公司字節跳動做出了巨大讓步，但在美國政客動輒以中國為假想敵的政治背景下，無論TikTok如何投入巨額資金保障數據安全，經營活動如何守法合規，它都注定擺脫不了中國血統的“原罪”。



可以看到，為了快速強行推進剝離法案、早日送交拜登簽字生效，美國參眾兩院費盡心機。由於美國眾議院通過的封殺TikTok法案有悖民意，引發激烈爭議，更事關超過30萬名美國人的生計，在參議院通關受限。於是，眾議院索性將其與援助烏克蘭、援助以色列等法案捆綁打包，一並交由參議院審核。