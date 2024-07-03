以科技創新賦能正風肅紀反腐

中評社北京7月3日電／據中國紀檢監察報導，記者從國家石油天然氣管網集團有限公司紀檢監察組瞭解到，該組聚焦關鍵環節、突出問題，圍繞工程建設、市場開拓、糾治“四風”等重點領域，以“人、財、物、項目、決策”為主線，系統分析項目投資、工程建設、招標採購、合同簽訂等業務數據，探索建立相關監督模型和算法。截至目前，已督促推動工程部門和市場領域分別優化完善業務流程81項和47項，同步嵌入關鍵控制點45個。



二十屆中央紀委三次全會強調，推動數字技術深度融入紀檢監察各項業務。國家管網集團紀檢監察組印發數字紀檢監察五年實施規劃，明確7個方面20項重點任務，細化階段性計劃和目標，力爭在2027年構建完成以數字監督檢查、數字審查調查、數字為民服務、數字綜合管理、數字輔助決策為骨架，以數字基礎設施為底座的數字紀檢監察體系。



據悉，按照“2024年底前完成8個典型場景輔助分析”的目標，國家管網紀檢監察組圍繞開發工程建設、生產運營、安全環保、科技研發、市場開拓、糾治“四風”、冬季保供、巡視審計整改等8個領域開設專項監督模塊，快速實現數據碰撞比對，及時排查潛在的問題風險，為精準發現苗頭性、隱蔽性問題提供有效助力。



“推動數字技術深度融入監督業務，絕不是信息技術部門的‘一家之事’。”國家管網集團紀檢監察組有關負責同志告訴記者，該組堅持上下聯動“一盤棋”的思路，由具有行業特點和業務能力的所屬單位紀委牽頭，既利用片區優勢，也打破區域限制，有效發揮跨單位、跨專業的協作優勢。



以糾治“四風”問題數字監督典型場景為例，國家管網集團北方管道公司紀委牽頭開發13個糾治“四風”問題數字監督模型，涉及違規吃喝、違規收送禮品禮金、安全生產不擔當或不作為等場景。通過業財平台、商旅平台、公車定位系統自動采集差旅、招待費等報銷單據信息，運用數字化技術對比公務招待發生時間、地點、發票信息和出行記錄等要素，篩查識別異常行為，提示相關部門進行核查。去年9月以來，北方管道公司試點實施了公車數字化管理系統與北鬥定位系統並軌運行，實現公務車輛“線上監督”。自系統運用以來，北方管道公司公車派車單不規範、自行改變公車行駛路線等問題同比下降35%，公車油耗指標同比下降23%，有效遏制了公車私用、私車公養等“車輪上的腐敗”現象。



“構建大數據模型，可以在信息搜集查詢、數據比對、投訴舉報等方面提升監督質效，解決基層監督能力不足、監督方式單一等問題。”國家管網集團紀檢監察組有關負責同志表示，下一步將堅持高起點、高標準完善紀檢監察綜合業務系統功能模塊，強化場景應用落地，激活數據要素潛能，以科技創新賦能正風肅紀反腐各項工作，推進新時代新征程紀檢監察工作高質量發展。