習近平同哈薩克斯坦總統舉行小範圍晤談

當地時間7月2日晚，國家主席習近平應邀同哈薩克斯坦總統托卡耶夫共進晚餐，在愉快溫馨的環境中就中哈關係和共同關心的問題進行了親切友好的交流。這是習近平同托卡耶夫握手。（圖源：新華社） 中評社北京7月3日電／據新華社消息，當地時間7月2日晚，國家主席習近平應邀同哈薩克斯坦總統托卡耶夫共進晚餐，在愉快溫馨的環境中就中哈關係和共同關心的問題進行了親切友好的交流。