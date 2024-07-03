在“上合故事”裡感受“和合”向上力量

遊客行走在中哈霍爾果斯國際邊境合作中心哈方一側（圖源：新華社） 中評社北京7月3日電／據新華社報導，在新疆霍爾果斯口岸，剛剛參加完高考的17歲男孩阿爾努爾挎上背包打算“去哈薩克斯坦看一看”，這是他人生中第一次踏出國門；在吉爾吉斯斯坦，50歲的伊戈爾爽快購入一架“中國智造”無人機，“買給兒子作生日禮物”；在浙江溫州，電氣設備運營商李衛臣正在規劃去哈薩克斯坦和塔吉克斯坦的考察行程，“那裡年輕人多、發展潛力大，值得投資”……



“各國人民對美好生活的向往就是我們的追求，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋。”2023年7月，習近平主席在上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議上的講話中這樣說。自2013年以來，習近平主席每一年都出席上合組織峰會並發表重要講話，同與會各國領導人共同為上合組織發展擘畫藍圖。



民齊者強。上合組織將自身發展同人民福祉緊密相連，寫就一個又一個國家發展、民眾受惠的“上合故事”，為構建更加緊密的上合組織命運共同體匯聚澎湃的時代力量。



“將安全問題同發展問題統籌考慮”



阿富汗東部帕克蒂亞省山丘連綿，鬆林茂密。這裡出產的鬆子顆粒飽滿、香味醇厚，是阿富汗重要出口商品。



“從前為補貼家用，冬天村民會砍下鬆枝，到城裡賣柴，好幾座山都被砍禿了。”村民欽·穆罕默德對新華社記者說，當地老百姓以前都靠放牧和種植糊口，如今運往中國的“鬆子包機”改變了人們的生活。



“銷路打開後，趕上豐收的年份，村民們都來打鬆塔，最多能有600多人。”他說，“我們每人每年能掙800到1000美元，收入增長了二三十倍，孩子們現在都能吃飽穿暖了。”

