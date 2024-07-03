﻿英國明日議會選舉　新政府面臨多重挑戰

中評社北京7月3日電／據大公報報導，英國在7月4日迎來大選，民調普遍顯示，工黨預料將大勝，執政保守黨則遭遇慘敗。英媒評論指出，新政府將面臨一系列前所未有的重大挑戰，包括經濟增長停滯、“脫歐”帶來貿易摩擦不斷、通脹與生活成本危機持續、醫療及其他公共服務面臨重重壓力，公共財政緊絀，幾乎無力解決問題。保守黨執政14年的“政績”，給英國政治經濟民生留下了一堆爛攤子。



經濟 ｜ 經濟惡化 人均收入少10萬



2010年，保守黨首相卡梅倫在金融危機後上任，承諾恢復經濟增長，但該國經濟狀況卻明顯惡化。過去14年，英國人均GDP增長率每年僅0.8%，實際薪資年均成長率也衹有0.2%。根據英國智庫城市研究中心分析，與1998至2010年的增長率相比，英國人在2010至2022年保守黨當政期間，可用於消費的總收入平均減少10200英鎊（約10萬港元），約相當於英國人15周的平均工資，或8個月的平均房租。



經濟學家指出，英國“脫歐”和多年緊縮政策導致的長期投資不足，是英國衰落的主要原因。受到新冠疫情和俄烏衝突等影響，英國能源價格上升、再加上“脫歐”後貿易和勞動力成本增加等影響，英國通脹率自2021年8月起不斷攀升，於2022年10月創下11.1%的41年最高紀錄。踏入2024年，雖然英國通脹在5月份已回落至2%，根據IMF預測，英國今年的整體經濟增長率預測仍低於七國集團（G7）平均水平，排名倒數第二。經濟合作與發展組織（OECD）預測，英國明年的經濟增長是G7中最差。“脫歐”導致外國對英國的投資趨於謹慎，目前外資投資吸引力落後於法國。此外，英國公共債務繼續膨脹，預計本財年債務占GDP的比例將達到90%，而保守黨上台時該比例為70%。



醫療 ｜ 民眾看病難 NHS搖搖欲墜



保守黨執政14年後，等待就醫的人越來越多，等待時間也越來越長。英國公立醫療服務國民保健制度（NHS）成為本次大選的一項關鍵議題。自2010年保守黨上台以來，當局對公立醫療支出增長速度，遠低於因人口增長與老齡化所帶來的平均增長速度。新冠疫情讓NHS資金不足、醫護過勞、薪酬偏低和人手短缺的問題暴露無遺。

