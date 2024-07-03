評論｜這是一場改革組織方式的深刻變革

中評社北京7月3日電／據人民日報報導，正是因為始終堅持黨對全面深化改革的集中統一領導，從頂層設計的高度為改革指方向、謀方法、明路徑，我們才能凝聚最為廣泛的改革力量



加強各項改革的關聯性、系統性、可行性研究，使各項改革相互促進、良性互動，就能形成“1＋1>2”的“化學反應”，最大程度釋放改革紅利



全面推廣“一企、一照、一碼”應用；建成全市統一的地下管線數據庫；建立涉外商事糾紛訴訟、仲裁、調解一站式多元化解機制……今年初，《上海市堅持對標改革持續打造國際一流營商環境行動方案》印發，28大項150小項任務舉措同向發力、形成合力，為優化營商環境注入新動力。這是上海連續7年發布優化營商環境行動方案。從1.0版到7.0版，持續迭代升級的行動方案，成為我國改革不斷走向深入、更加集成高效的生動縮影。



在總結新時代全面深化改革取得歷史性偉大成就時，習近平總書記深刻指出：“這是一場改革組織方式的深刻變革。”新時代以來，以習近平同志為核心的黨中央加強黨對全面深化改革的集中統一領導，以全局觀念和系統思維謀劃推進改革，從前期夯基壘台、立柱架梁，到中期全面推進、積厚成勢，再到現階段加強系統集成、協同高效，蹄疾步穩、有力有序解決各領域各方面體制性障礙、機制性梗阻、政策性創新問題。改革方向目標清晰，戰略部署明確，方法路徑高效，實現由局部探索、破冰突圍到系統協調、全面深化的歷史性轉變。



新時代全面深化改革的一個鮮明特點，就是黨的領導得到全面加強，黨總攬全局、協調各方的領導核心作用充分發揮。黨的十八大以來，習近平總書記主持召開70多次中央深改領導小組和中央深改委會議，部署了一系列重大改革事項，點面結合、統籌兼顧，構建起制度建設的“四梁八柱”。以黨和國家機構改革為例，中央層面建立起了一套條縷清晰、邏輯嚴密的機構改革領導體制和工作機制，保證了改革思想一致、認識一致、步調一致，使這場改革開放以來最大規模的機構改革勢如破竹、有序推進。“機構改革能如此推進迅速、銜接平穩，得益於以習近平同志為核心的黨中央科學部署和有力引領”，一位新組建部門負責人深有感慨地說。正是因為始終堅持黨對全面深化改革的集中統一領導，從頂層設計的高度為改革指方向、謀方法、明路徑，我們才能凝聚最為廣泛的改革力量，增強改革的整體效能。

