印度北方邦釀踩踏事故　超過130人遇難

圖：印度人踩人事故遇難者的家屬2日在親人遺體旁痛哭。｜美聯社 中評社北京7月3日電／據大公報報導，當地時間2日下午，印度北方邦宗教活動現場發生人踩人事故。據印度媒體報導，事故造成逾130人死亡，大部分死者是婦女。印度總理莫迪和北方邦首席部長約吉.阿迪蒂亞納特對遇難者表示哀悼，下令救援傷者並對事件進行調查。



當地時間2日下午，距離印度首都新德里東南約200公里的北方邦哈特勒斯地區發生嚴重人踩人事故。據印度《覺悟日報》報導，截至本港時間2日晚11點30分，事故已造成超過130人死亡。當天印度教教徒舉行崇拜濕婆神的宗教活動，在活動結束時突然發生騷亂，進而演變為人踩人慘劇。一名目擊者說：“我們是來參加印度教布道活動的，有一大群人聚集。活動結束後，我們試圖離場，由於出口很窄，騷亂突然發生。我們不知道該怎麼辦，很多人都死了。”



另一名目擊者說，所有人都向外擠，人們一個接一個陷入路邊的排水溝，有些人被死死壓在下面。現場畫面可見，傷者被皮卡車和摩托車送往醫院，很多遇難者的遺體躺在地上，家屬在一旁悲痛欲絕。當地警方稱，事故疑似是人群過度擁擠所造成的。這場活動原本獲批准的規模是5000人，但最終超過1.5萬人聚集在現場。莫迪和印度總統穆爾穆均對遇難者表示哀悼，並祝願傷者早日康復。