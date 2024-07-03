韓軍在朝韓軍事分界線附近重啟炮擊訓練

中評社北京7月3日電／據大公報報導，當地時間7月2日上午，據韓國軍方消息，韓國軍方當天上午在朝韓軍事分界線附近重啟炮擊訓練，這是朝韓自簽署《9.19軍事協議》後，時隔近6年韓國再次在朝韓邊境地區進行炮擊訓練。



據悉，在當天上午的訓練中，韓軍共發射140多枚炮彈，射擊訓練地點距離朝韓軍事分界線以南5千米以內，2018年朝韓簽署相關軍事協議後，這一距離範圍內的炮擊訓練被禁止。