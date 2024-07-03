匈牙利僑商：見證兩國友誼揚帆起航

矯超被科扎爾米什萊尼市授予“榮譽市民”稱號。（受訪者供圖） 中評社北京7月3日電／據中國僑網消息，“華僑華人是兩國友誼的民間使者，可以為兩國文化、經濟、科技等領域的民間交流貢獻僑力。”



在來到匈牙利定居之前，矯超在國內從事職業教育領域的工作。2015他來到匈牙利，並決定在這裡安家。最初兩年，矯超覺得自己更像是一個“遊客”，一時間找不到身份認同和奮鬥方向。



2017年，矯超和來自斯洛文尼亞、波蘭、白俄羅斯等十餘個國家的朋友一起成立了中東歐中國科技交流協會。“自此我明確了作為一名新僑的使命，要致力於為中國與中東歐國家的民間交往搭建橋梁。”



“2021年，我和朋友在匈牙利佩斯州采格萊德市收購了一家電動工具廠，這是一個歷史悠久的老廠區，我們對其進行翻新改造，建成了匈牙利歐陸科技產業園。”矯超說，土地面積8萬平方米，建築面積超過2萬平方米，距離布達佩斯李斯特·費倫茨國際機場50餘公里，地理位置優越。



矯超介紹，產業園集辦公區住宿綜合樓、現代化廠房、產品展示中心、商貿倉儲中心、售後服務中心等於一體。產業園不僅提供的是場地，還聯合律師事務所為出海的中國企業提供一站式服務，包括信息溝通、咨詢服務、項目促進、跨境交易、商貿合作等，目前已經吸引多家中國科技企業入駐，還有一些企業正在洽談中。



多年來，矯超頻繁往來於兩國之間，他也致力於推動中匈城市締結為友好合作城市。



“對於兩個相隔萬里的城市來說，需要一個‘媒人’來傳遞訴求，我非常瞭解這兩座城市，通過‘穿針引線’，山東濟南平陰縣與巴蘭尼亞州科扎爾米什萊尼市於2021年締結為國際友好城市。”矯超說，後來他和團隊又助推煙台市蓬萊區和匈牙利托卡伊市達成“葡萄酒城之約”；推動德州市與匈牙利皇宮堡市開展友好合作。

