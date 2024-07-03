中評社香港7月3日電／大公報報導，據祥益地產總裁汪敦敬分析說，現在的香港樓市十分奇怪，租金由2023年春季開始進入上升趨勢，直到現在升勢仍算凌厲，很多租客變相在幫業主供樓，卻不趁這個最好時機去買樓。



更加奇怪的是剛公布的香港M3（M2＋有限制牌照銀行等機構的存款及可轉讓存款證）顯示，香港的資金量又再破新高，去到17.8萬億港元。無論活期儲蓄或定期存款，港元、人民幣和美元的資金都大增。在此情形之下，香港銀行居然還收緊按揭，與市場﻿復甦的趨勢相背離，縱使在強勁因素下不斷改善，樓市短期的確是有下跌的壓力。



近期銀行融資服務出現不穩定情況，有關問題不斷擴大，正為市場累積風險。筆者認為，特區政府應留意和合適作出介入，掌握適當的市場秩序，以避免問題作過度的發酵。



銀行重估物業價格的背景下，的確會因新估價和之前相差太大，銀行要求借款人“補倉”，筆者認為銀行避免風險是合情合理的，但當“純粹補倉潮引發借款人賤賣物業的現象”出現得比“欠供款者引發的危機”還要大的時候，市場掌握不到銀行借貸的進退尺度。除了銀行與銀行之間會互相踐踏之外，市場上的大部分投資者都會停止投資去觀察，以上的情況在非住宅的商業信貸出現，雖然表面上影響不大，但已令到主導購買力幾乎完全停頓，對市場造成內傷。

