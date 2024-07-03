人民幣股債吸引　外資續淨流入

今年上半年外資大舉淨流入人民幣股債市場，估計金額達到六千億元人民幣。（大公報） 中評社香港7月3日電／大公報報導，國際貨幣基金及世界銀行等國際機構在全球經濟﻿復甦前景不穩的環境之下，相繼上調今年中國經濟增長預測，吸引全球資金加速流入中國，美資等資產管理基金紛紛看好，逐步加大人民幣資產投資比重，今年上半年外資繼續大額淨流入人民幣股債市場。



美國政經變數困擾市場，總統大選結果難料之外，高利率亦持續衝擊經濟。美國國債沽售難消，長債息持續高企，遲早拖冧華爾街股市。其實，美國首季經濟增長修訂至1.4%，觀乎近月持平零售數據，次季經濟將進一步減速。目前美國維持3%以上通脹率，投資者對滯脹危機的憂慮持續升溫，不斷動搖市場投資信心，美國股債跌勢隨時一發不可收拾。



外資6000億元加注中國



美國30年國債息在4.6厘高位徘徊，令次季三大美股指數表現分化，道指下跌1.7%，標指、納指則分別上升3.9%與8.2%，可見美股難再全面性上升，沽盤逐步湧現，而法國大選，極右勢力初步領先，引發資金流出歐元區，預期資金逐步沽售美歐資產避險，轉投人民幣資產。事實上，今年次季港股累積上升7%，升幅高於同期的標普指數，證明中資股吸引資金積極低位收集，大行高盛也認為近期港股調整是低吸良機。



其實，人民幣股債對外資吸引力有增無減，今年首5個月境外機構淨買入5500億元在岸人民幣債券，而境外機構則在今年首6個月透過滬深股通渠道北上淨買入385億元人民幣A股。因此，今年上半年外資繼續大額淨流入人民幣股債市場，估計金額達到6000億元人民幣，進一步加大押注中國。



基金轉軚看好中資股



其實，近期利好中資股表現的消息接踵而來，一是世界銀行及國際貨幣基金分別上調今年中國經濟增長預測0.3及0.4個百分點至4.8%及5%，將比全球經濟增長高出接近兩個百分點，看好中國一系列穩樓市、推動汽車家電舊換新的政策措施發揮作用，目前市場預期次季中國經濟增長維持5%左右，表現繼續優於全球。



二是基金大戶紛紛轉軚看好中國股票，包括新興市場之父麥朴思及摩根士丹利資產管理。事實上，踏入次季以來，外資大舉增持中資股，支持港股企穩回升，據報富達旗下新興市場基金已增持中國工商銀行（01398）、阿里巴巴（09988）、美團（03690）、騰訊（00700）等股份，同時在加倉A股，貴州茅台（600519）及海爾智家（600690）等股份。換言之，外資基金以真金白銀長線看好中國，支持中資股持續上升。



科技股增長潛力巨大



三是中國創新發展迅速，產業競爭力提升，有能力突破卡脖子。例如比亞迪五代汽車混合動力技術，在電池支持下每百公里消耗燃油2.9公升，油電綜合續航車程達到2100公里，比亞迪的技術優勢，在全球可搶占更大汽車市場份額，無懼美國無理打壓。



此外，據報國產芯片制程生產技術有望大突破，華為集團與中芯國際（00981）利用深紫外光刻機（DUV），正研發生產5納米、甚至3納米先進芯片。去年華為已推出搭載中芯生產7納米芯片的Mate 60手機，由此可見中資科技股增長潛力巨大。



美歐政經不穩，資金持續沽售美歐資產，轉投人民幣股債，預期中資股整固之後，將可重踏升軌。