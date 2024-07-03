人民幣股債吸引　外資續淨流入

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中評社香港7月3日電／大公報報導，國際貨幣基金及世界銀行等國際機構在全球經濟復甦前景不穩的環境之下，相繼上調今年中國經濟增長預測，吸引全球資金加速流入中國，美資等資產管理基金紛紛看好，逐步加大人民幣資產投資比重，今年上半年外資繼續大額淨流入人民幣股債市場。
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|今年上半年外資大舉淨流入人民幣股債市場，估計金額達到六千億元人民幣。（大公報）
美國政經變數困擾市場，總統大選結果難料之外，高利率亦持續衝擊經濟。美國國債沽售難消，長債息持續高企，遲早拖冧華爾街股市。其實，美國首季經濟增長修訂至1.4%，觀乎近月持平零售數據，次季經濟將進一步減速。目前美國維持3%以上通脹率，投資者對滯脹危機的憂慮持續升溫，不斷動搖市場投資信心，美國股債跌勢隨時一發不可收拾。
外資6000億元加注中國
美國30年國債息在4.6厘高位徘徊，令次季三大美股指數表現分化，道指下跌1.7%，標指、納指則分別上升3.9%與8.2%，可見美股難再全面性上升，沽盤逐步湧現，而法國大選，極右勢力初步領先，引發資金流出歐元區，預期資金逐步沽售美歐資產避險，轉投人民幣資產。事實上，今年次季港股累積上升7%，升幅高於同期的標普指數，證明中資股吸引資金積極低位收集，大行高盛也認為近期港股調整是低吸良機。
其實，人民幣股債對外資吸引力有增無減，今年首5個月境外機構淨買入5500億元在岸人民幣債券，而境外機構則在今年首6個月透過滬深股通渠道北上淨買入385億元人民幣A股。因此，今年上半年外資繼續大額淨流入人民幣股債市場，估計金額達到6000億元人民幣，進一步加大押注中國。
基金轉軚看好中資股
其實，近期利好中資股表現的消息接踵而來，一是世界銀行及國際貨幣基金分別上調今年中國經濟增長預測0.3及0.4個百分點至4.8%及5%，將比全球經濟增長高出接近兩個百分點，看好中國一系列穩樓市、推動汽車家電舊換新的政策措施發揮作用，目前市場預期次季中國經濟增長維持5%左右，表現繼續優於全球。
二是基金大戶紛紛轉軚看好中國股票，包括新興市場之父麥朴思及摩根士丹利資產管理。事實上，踏入次季以來，外資大舉增持中資股，支持港股企穩回升，據報富達旗下新興市場基金已增持中國工商銀行（01398）、阿里巴巴（09988）、美團（03690）、騰訊（00700）等股份，同時在加倉A股，貴州茅台（600519）及海爾智家（600690）等股份。換言之，外資基金以真金白銀長線看好中國，支持中資股持續上升。
科技股增長潛力巨大
三是中國創新發展迅速，產業競爭力提升，有能力突破卡脖子。例如比亞迪五代汽車混合動力技術，在電池支持下每百公里消耗燃油2.9公升，油電綜合續航車程達到2100公里，比亞迪的技術優勢，在全球可搶占更大汽車市場份額，無懼美國無理打壓。
此外，據報國產芯片制程生產技術有望大突破，華為集團與中芯國際（00981）利用深紫外光刻機（DUV），正研發生產5納米、甚至3納米先進芯片。去年華為已推出搭載中芯生產7納米芯片的Mate 60手機，由此可見中資科技股增長潛力巨大。
美歐政經不穩，資金持續沽售美歐資產，轉投人民幣股債，預期中資股整固之後，將可重踏升軌。