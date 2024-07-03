港5月零售走軟　網上銷售逆勢大漲22%

中評社香港7月3日電／大公報報導，政府統計處公布，5月零售業總銷貨價值臨時估計為305億元，按年跌11.5%，連跌3個月，惟跌幅較4月時收窄3.2個百分點，今年首5個月累計下跌6.1%。特區政府發言人解釋，主要受旅客和市民消費模式轉變，以及港元匯率高企影響，同時，亦受去年同期較高基數有關。



特區政府支持拓網上零售



發言人補充，展望未來零售業界短期內可能仍會面對一些挑戰，但國家最近公布惠港措施，包括進一步優化個人游計劃，以及提高內地居民旅客行李物品免稅額度，應對促進本港零售業務有幫助。他提到，特區政府大力推動盛事經濟和提振市面氣氛，亦會帶來支持。市民收入增加，近期資產市場回穩，都對零售業有利。



值得留意的是，期內零售業網上銷售價值的臨時估計為26億元，按年逆市大增21.9%，占整體零售貨值8.7%。據瞭解，特區政府從三方面支持網上零售，第一是支援中小企擁抱數碼轉型，通過“數碼轉型支援先導計劃”，協助零售業採用現成的數碼科技方案。第二，今年《財政預算案》中向“BUD專項基金”注資，增設“電商易”資助，預計於本月推出，每家企業可獲資助最多100萬元，以利用電商平台拓展市場。第三，貿發局將在8月內地電商平台舉行“香港好物節”，期望帶動本港企業發展電商業務，提升香港的品牌及產品在內地的曝光率和知名度。



另外，香港零售管理協會主席謝邱安儀認為，本港零售業持續出現疲弱狀態，形容現時業界面對比寒冬更嚴峻的環境，相信情況將持續一段時間。對於內地居民旅客行李物品免稅額度提高至1.5萬元人民幣，她相信，仍需要時間讓措施產生成效。



對於五一黃金周的情況，謝邱安儀指出，受天雨影響，拖累零售水平未達到預期，導致黃金周的生意欠佳。較早前，香港零售管理協會調查訪問4200間店舖、涉及7.6萬名員工，當中約10%受訪會員相信6月的零售數字會上升，其餘受訪會員相信數字將持平或錄得跌幅。