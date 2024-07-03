綜述：香港維園慶回歸　萬千氣象看中華

7月1日，一名兒童在“維園慶回歸”活動中的四川特色展示牌前留影。（圖源：新華社） 中評社北京7月3日電／據新華社報導，二十七載情更切，萬千氣象耀香江。作為香港回歸祖國27周年系列慶祝活動的重要組成部分，“維園慶回歸”活動6月29日至7月2日在香港維多利亞公園舉行。



“錦綉河山”“文旅天地”“創科興港”“冰涼一夏”“健康灣區”“殊香世界”六大主題展覽各具特色；國風走秀、歌舞、情景劇等文藝演出精彩紛呈；四川、遼寧、江西、山東、陝西、寧夏等地花樣展示地方特色和文旅資源……連日來維多利亞公園內一派喜慶之景，邀市民遊客共襄盛舉、同慶回歸。



文化科技相輝映



得知“維園慶回歸”活動開啟，香港市民馮先生特意帶著兒子來到這裡感受中華傳統文化的魅力。他看到陝西黃陵縣書法藝術家、非遺傳承人現場題寫書法作品，趕緊叫孩子前來觀看。“兒子已經學了兩年書法，希望能學得越來越好。”



在黃帝印記手册上蓋章、與八仙過海卷軸合影、體驗李氏糖人製作，許多展區在互動體驗上下足功夫，還有不少展區將新潮科技賦能傳統文化。



戴上VR頭盔，跟隨山海精靈的指引，從山海經博物館啟程，穿越神秘莫測的山海之國，開啟一段充滿想象的奇幻神話之旅……在VeeR“山海經”VR大空間沉浸劇場，不少香港市民帶領小朋友一起，沉浸在後羿射日的神話故事之中。



結束體驗的香港市民李小姐對這個項目非常滿意，她的孩子正激動地分享著在遊戲中收集遠古神獸靈符的過程，嘴里念叨著“還想再玩一次”。“科技與文化的結合可以讓孩子們更深入地瞭解書本上的知識。”李小姐說。

