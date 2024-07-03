港今年料80新股掛牌　籌800億

上半年本港共有30只新股掛牌，目前則有超過100家公司遞交上市申請，下半年有望迎來一些集資額超過50億元的大型新股掛牌。（大公報） 中評社香港7月3日電／大公報報導，香港IPO市場回暖，新股遞表及招股活動趨踴躍。羅兵咸永道表示，在各國主要央行陸續啟動降息刺激下，來自歐洲、美國和中東的全球資金預計將會回流亞洲。若市場情緒在下半年持續改善，本港將有機會出現集資額超過50億元的大型新股上市。該行預期，全年將有80只新股掛牌，集資額料達800億元。



上半年本港共有30只新股掛牌，其中29家在主板上市、1家在GEM板上市。羅兵咸永道表示，目前已有超過100家公司向港交所遞交上市申請，部分已在中國證監會成功備案，當中不乏大型公司，預計下半年市場情緒持續改善，將有望迎來一些集資額超過50億元的大型新股掛牌。



至於行業方面，羅兵咸永道認為，來自資訊科技及電訊服務、人工智能及零售、消費品及服務相關的行業板塊將會是下半年市場焦點。



羅兵咸永道香港資本市場服務主管合夥人黃金錢指出，隨著內地企業到香港設立或擴大業務，以及國際資金配置人民幣資產的需求不斷增長，港交所透過加強與內地監管機構合作，將可進一步便利中國內地企業到香港的上市工作，增加香港市場競爭力。



談及下半年市場前景，黃金錢分析，隨著利率見頂，下半年息率有望下調，香港IPO市場有機會迎來﻿復甦，料中概股和科技公司（尤其是特專科技公司）來港上市將有助於穩定香港資本市場的信心，其中18C上市機制將發揮關鍵作用，有助於將這些高增長的科技公司與投資者對接，為企業和香港股市帶來新機遇。



黃金錢相信，隨著首宗18C新股晶泰科技（02228）成功上市，預計將進一步促進科技產業生態系統的發展。

