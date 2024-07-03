2030年香港升小一中一人口再跌

教育局表明未來會暫停開設新校。（政府新聞處資料圖片） 中評社香港7月3日電／香港文匯報報導，本港學齡人口持續下跌，根據教育局今日向立法會提交最新文件顯示，未來在香港居住的學齡人口下降趨勢將繼續維持，預計至2030年小一及中一適齡人口將分別減少15，500人及16，800人。教育局又指，考慮開設新學校會對現有學校構成收生壓力，局方已決定如非必要，未來會暫停開設新校，並會繼續鼓勵和支持辦學團體和學校未雨綢繆，及早準備，通過有序地整合及善用資源，以“軟著陸”為目標，回應學位供求變化。



文件指出，根據政府統計處在2023年8月發表的香港人口推算，包括考慮各項輸入才計劃及措施對未來人口所帶來的影響，教育局預計2024年至2030年在香港居住的6歲小一適齡人口，將會由49，600名降至34，100名；12歲中一適齡人口預計從2024年的68，300名，下降至2030年的51，500名。



教育局表明，如非必要未來將暫停開設新校，會把新增學校用地優先作重置現有學校，通過原區重置、跨區重置等，善用資源為優質辦學團體及學校提供全新校舍，既照顧新發展區域家庭的子女教育需要，也期望可平衡各區學位供應，穩定教育環境。



局方亦將加速推進小班教學，預計在2025／26學年將有接近九成半公營小學實施小班。此外局方已通過減少“叩門位”，重讀生名額“專位專用”，維持寬鬆的“開班線”等措施多管齊下，爭取達至“軟著陸”的目標。若學校收生無法到達最低開班要求，教育局亦提供不同出路和選擇，並因應不同辦學團體的實際情況，提供適切支援。