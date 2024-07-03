數字經濟將迎來多重政策利好

中評社北京7月3日電／據經濟參考報報導，7月2日開幕的2024全球數字經濟大會上，國家網信辦、國家數據局、工業和信息化部等多部門相關負責人集中發聲，圍繞加大政策供給、加快數據制度建設、深入推進產業數字化轉型、加快數字產業創新發展等方面釋放政策信號。其中，今年將陸續推出數據產權、數據流通、收益分配、安全治理、數據基礎設施建設指引等8項制度文件。



當前，數字經濟持續快速發展。中國信通院會上發布的《全球數字經濟白皮書（2024年）》（下稱《白皮書》）顯示，2023年，美國、中國、德國、日本、韓國等5個國家數字經濟總量超33萬億美元，同比增長超8%。2024年至2025年全球數字產業收入增速預計將出現回升。



國家數據局局長劉烈宏在會上表示，2023年中國數字經濟核心產業增加值估計超過12萬億元，占GDP的比重為10%左右，有望提前完成“十四五”規劃目標。



整體規模保持增長的同時，數字經濟核心產業活力湧現。只需要幾秒鐘，就能構建一個3D數字分身；多模態大模型加快與智能手機、智能機器人融合應用；元宇宙世界裡，用戶戴上VR虹膜設備可以快速識別並核驗身份……大會展區內，一批新技術、新產品集中展出，生動展現數字世界的圖景。



以人工智能為例，《白皮書》顯示，截至今年一季度，全球AI企業近3萬家，中國占全球的15%。



“隨著新一輪科技革命和產業變革深入發展，全球科技創新空前密集活躍，特別是以人工智能為代表的新技術快速發展，正在深刻改變經濟社會運行模式，創造新的生產方式、生活方式，有望培育出超萬億美元的支柱產業，為千行百業賦能，成為推動經濟發展的重要方向和關鍵動力源。”劉烈宏說。



記者從會上獲悉，相關部門將進一步加大政策供給，加快數字產業創新發展，強化數字經濟保障。

