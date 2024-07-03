財政部：更新貸款貼息實行“兩個預撥”機制

中評社北京7月3日電／據新華社報導，財政部消息稱，為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，按照《國務院關於印發〈推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案〉的通知》（國發〔2024〕7號）有關要求，財政部聯合國家發展改革委、中國人民銀行、金融監管總局印發《關於實施設備更新貸款財政貼息政策的通知》（財金〔2024〕54號，簡稱《通知》）。近日，財政部有關負責人就《通知》有關問題回答了記者的提問。



一、出台《通知》的主要背景是什麼？



答：推動大規模設備更新和消費品以舊換新，是黨中央、國務院著眼於我國高質量發展大局作出的重大決策部署，將有力促進投資和消費，既利當前、又利長遠。2024年2月23日，習近平總書記主持召開中央財經委員會第四次會議專題研究，強調“加快產品更新換代是推動高質量發展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新”。3月1日，李強總理主持召開國務院常務會議審議，會後印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（國發〔2024〕7號）。按照黨中央決策部署，財政部第一時間召開部領導專題會議研究具體落實措施。在總結此前財政貼息政策經驗、實地調研的基礎上，財政部制訂了設備更新貸款財政貼息政策，聚力支持設備更新和技術改造，並經反復論證、充分徵求意見、履行報批程序，聯合有關方面印發了《通知》。



二、《通知》出台的主要意義是什麼？



答：財政貼息能夠讓經營主體獲得“真金白銀”的支持，是一項惠企利民的積極財政政策，前期相關財政貼息政策收效良好，廣受經營主體關注和歡迎。此次按照國發〔2024〕7號文件有關要求，出台設備更新貸款財政貼息政策具有積極意義。一是有利於把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合，形成央地聯動、部門協同的工作合力，引導金融資源流向重點領域和薄弱環節，提高國民經濟循環質量和水平。二是有利於財政政策、金融政策、產業政策協同發力，放大政策激勵和引導效果，吸引民間資本參與，促進宏觀政策向微觀主體有效傳導，形成握指成拳的合力，實現政府和市場同頻共振。三是有利於加快形成新質生產力，以技術、能耗、排放等標準為牽引，促進經營主體加快淘汰落後產品設備，重點支持先進產能，推進傳統產業轉型升級，為發展新質生產力創造市場條件。



三、請問《通知》的主要內容是什麼？



答：《通知》包括政策內容、貸款流程、貼息流程、監督管理、其他事項五個部分。主要內容包括：一是關於支持範圍。為納入相關部門備選項目清單、符合設備更新相關再貸款條件的經營主體。備選項目清單由國家發展改革委、工業和信息化部、交通運輸部、農業農村部等部門協商確定。二是關於貼息標準。中央財政對貸款本金貼息1個百分點，貼息不超過2年。三是關於期限條件。符合貸款條件且貸款發放時間在國發〔2024〕7號文件印發之日（2024年3月7日）至2024年12月31日期間，結合設備更新相關再貸款額度使用情況可視情延長。四是關於資金管理。實行“兩個預撥”機制，財政部向省級財政部門預撥貼息資金，省級財政部門按季度向經辦銀行預撥貼息資金。五是關於資金審核。由地方財政部門、發展改革部門、行業主管部門和中國人民銀行分支機構協同聯動，及時共享財政貼息、項目清單、再貸款清單等信息。

