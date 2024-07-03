財政部將於7月發行90億元人民幣國債

中評社北京7月3日電／據新華社報導，財政部消息称，根據有關工作安排，財政部將於7月10日在香港特別行政區發行2024年第三期人民幣國債，發行規模為90億元，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）公布。