【
大
中
小
】 【
打 印
】
財政部將於7月發行90億元人民幣國債
http://www.CRNTT.com
2024-07-03 17:58:31
中評社北京7月3日電／據新華社報導，財政部消息称，根據有關工作安排，財政部將於7月10日在香港特別行政區發行2024年第三期人民幣國債，發行規模為90億元，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）公布。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
財政部將於7月在港發行90億元人民幣國債
(2024-07-03 16:50:06)
50年期超長期特別國債今天首發
(2024-06-14 17:36:04)
30年期超長期特別國債第一次續發行
(2024-06-09 16:11:00)
30年期超長期特別國債第一次續發行
(2024-06-09 11:07:03)
超長期特別國債陸續發行 市場表現如何？
(2024-06-06 17:18:58)
多地積極謀劃超長期特別國債項目
(2024-06-04 19:12:26)
財政部將在香港發行550億元人民幣國債
(2024-05-30 16:39:30)
財政部將在香港增發110億元人民幣國債
(2024-05-30 16:06:08)
400億元！20年超長期特別國債正式首發
(2024-05-25 16:22:00)
陸特別國債引關注 林建甫：美國債務較嚴重
(2024-05-23 00:17:34)