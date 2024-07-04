中評關注：兩岸代表相聚北京　共話青年交流

2024兩岸青年峰會主論壇3日在北京舉行（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月4日電（記者 李子寧）2024兩岸青年峰會主論壇3日在北京舉行，來自兩岸的各界代表圍繞兩岸青年交流、文化交流、科技交流等內容展開主題演講。



中國國民黨青工總會總會長廖怡琇在演講中表示，國民黨一直致力於推動兩岸的合作交流，促進兩岸關係的穩定發展。兩岸的青年肩負著當代中國人的使命和責任，在當前這一快速變革的時代，對當代青年來說即使挑戰也是機遇，為此兩岸青年應該積極學習，更加重視交流合作，共同應對挑戰，實現兩岸的互利共贏。



廖怡琇說，北京既是重要的政經中心，也是兩岸重要的交流窗口，未來將繼續助力兩岸關係的改善，推動大陸青年到寶島台灣交流學習，增進兩岸青年交流互動，也可以給兩岸青年帶來更多的可能性。



航天科技集團有限公司第五研究院總體設計部設計師鄧湘金表示，我國的科學精神包括追求夢想，勇於探索，合作共贏。最質朴的夢想就是心懷強國的夢想，在勇於探索的過程中，最勇敢的行為就是敢為人先，敢走前人沒走過的路，“越是難走的路，越想走一走”。20年的探月歷程充分表明，“外國人能幹成，中國人也能幹成，外國人沒有幹過的，中國人照樣可以幹得很好。”

