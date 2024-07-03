中評社北京7月3日電／網評：見義勇為 其德不孤



來源：新華社 記者：楊紹功



2日上午，蘇州市為在“6·24”持刀傷人事件中挺身而出阻止犯罪嫌疑人襲擊婦女兒童而不幸離世的胡友平女士舉行追思會，並授予其“蘇州市見義勇為模範”稱號。



見義勇為者，常以平凡之軀行英雄之舉。追思會上，親友感懷間，胡友平的凡人壯舉照徹人們心扉——她身板小，卻敢於挺身面對高大猙獰的歹徒；她很怕疼，卻在身受重傷時仍掙扎著要護住別人；她很溫和，卻橫眉怒目勇鬥歹徒而最終倒在血泊之中……



中國人以德義為君子品行。胡友平直面生死，阻止惡行，扶危救弱，不僅保護了同胞和外國友人的生命安全，更弘揚了社會正氣、樹立了模範標杆。人們為胡友平的英勇和高尚所感動。



勇敢的背後是仁愛。胡友平家陽台的窗框上，茂盛的花草四季常青。她的兒子說，母親喜歡種花，喜歡分享工作生活的喜悅，讓家里充滿溫馨。正因為如此熱愛生活，當面對無辜的生命遭受侵害時，胡友平無法無動於衷。在驚心動魄的搏鬥中，她表現出了令人動容的果決、勇敢與堅毅。



見義勇為，其德不孤。勤勞勇敢的中國人中歷來不乏胡友平這樣的見義勇為者。在蘇州“6·24”持刀傷人事件中，就有更多人像胡友平一樣站了出來——在胡友平倒下時，不顧安危共同制服犯罪嫌疑人的3位市民群眾，被蘇州高新區同時授予“見義勇為人員”稱號。