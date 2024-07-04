2024兩岸青年峰會在北京開幕

2024兩岸青年峰會7月3日在北京開幕（中評社 海涵攝） 中評社北京7月4日電（記者 海涵）由國務院台辦、教育部、全國青聯和北京市人民政府共同主辦的2024兩岸青年峰會7月3日在北京開幕，海峽兩岸各界人士和青年代表約600人出席開幕式。中共中央政治局委員、北京市委書記尹力，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，全國青聯主席徐曉，中國國民黨副主席連勝文出席開幕式並致辭。中國國民黨前主席馬英九發表視頻致辭。



尹力在開幕式上表示，習近平總書記十分關心關愛青年成長，強調“青年是國家的希望、民族的未來。兩岸青年好，兩岸未來才會好”。北京與台灣聯繫密切，京台各領域交流合作不斷深化。交流合作有利於兩岸青年的發展，有利於兩岸經濟的發展，這是人心所向、大勢所趨。當今世界，百年變局加速演進，中華民族偉大復興是中華兒女的共同心願，也是不可阻擋的歷史大勢。希望兩岸青年厚植民族情誼，同做兩岸交流交往的引領者；深化融合發展，同做兩岸現代化建設的貢獻者；勇擔時代重任，同做兩岸和平統一的促進者。



宋濤在致辭時表示，習近平總書記高度重視、關心兩岸青年成長、成才，強調要“持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件、更多機遇”。兩岸青年要把握歷史大勢，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，堅決反對“台獨”分裂，堅定守護中華民族共同家園；要抓住歷史機遇，積極參與到兩岸交流合作、融合發展中來，成為中國式現代化的參與者、見證者和受益者；要勇擔歷史重任，以祖國統一、民族復興為己任，為實現中華民族偉大復興挺膺擔當，讓青春在奉獻中煥發絢麗光彩。



徐曉致辭時表示，青年是時代最靈敏的晴雨表，是引領風氣之先的社會力量。要深刻認識到國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的大道至理，在祖國和平統一征程中激揚青春之志；要深刻認識兩岸青年是命運與共的一家人，從創新創業、志願公益等領域相向而行，在促進心靈契合中彰顯青春之姿；要深刻認識中國式現代化給兩岸青年發展帶來的廣闊舞台和寶貴機遇，找准兩岸合作契合點，在兩岸融合發展中貢獻青春之力。

