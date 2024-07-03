中評社北京7月3日電／網評：全面深化改革必須堅持系統觀念



來源：光明網 作者：辛向陽



6月27日召開的中央政治局會議指出，“進一步全面深化改革要總結和運用改革開放以來特別是新時代全面深化改革的寶貴經驗”，要貫徹六條原則，其中之一就是：堅持系統觀念，處理好經濟和社會、政府和市場、效率和公平、活力和秩序、發展和安全等重大關係，增強改革系統性、整體性、協同性。這是一條十分重要的原則，具有世界觀和方法論意義。



全面深化改革必須堅持系統觀念，這是習近平新時代中國特色社會主義思想的世界觀和方法論的要求，也是全面深化改革實踐的要求。系統觀念是具有基礎性的思想和工作方法，是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要立場觀點方法，是對馬克思主義普遍聯繫觀點的豐富發展。堅持和運用系統觀念，就是要堅持發展地而不是靜止地、系統地而不是零散地、普遍聯繫地而不是孤立地、全面地而不是片面地、一分為二地而不是絕對地分析和解決問題。在推進改革中，堅持系統觀念，要求我們既要從改革的整體出發，看到改革的整體問題，又要注重改革的具體問題；既要關注改革眼前問題，又要著眼改革長遠問題；既要把各個領域的改革看成不可分割的有機整體，又要找到改革不同領域的內在聯繫。全面深化改革是一項複雜的系統工程，需要加強頂層設計和整體謀劃，加強各項改革關聯性、系統性、可行性研究。



新時代十多年的實踐證明：注重系統性、整體性、協同性是全面深化改革的內在要求，也是推進改革的重要方法。改革越深入，越要注意協同，既抓改革方案協同，也抓改革落實協同，更抓改革效果協同，促進各項改革舉措在政策取向上相互配合、在實施過程中相互促進、在改革成效上相得益彰，朝著全面深化改革總目標聚焦發力。衹有不斷增強改革的系統性、整體性、協同性，才能進一步解放思想、解放和發展社會生產力、解放和增強社會活力，激發人民首創精神，推動重要領域和關鍵環節改革走實走深。



全面深化改革必須堅持系統觀念，要處理好五個方面的重大關係，即處理好經濟和社會、政府和市場、效率和公平、活力和秩序、發展和安全等重大關係。處理好經濟與社會的關係，本質上是解決好經濟發展成果能否真正轉化為最大多數人民群眾利益的問題。不少國家經濟增長很快，但就是惠及不到廣大民眾，出現了所謂“有經濟增長無人類發展”的狀況。全面深化改革就是要把經濟高質量發展的成果最直接最快地惠及人民群眾。一方面堅持以人民為中心的發展思想，履行好保基本、兜底線職責，採取更多惠民生、暖民心舉措，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感；另一方面注重從企業和群眾期盼中找准工作著眼點、政策發力點，在解決人民群眾急難愁盼中培育新的經濟增長點。處理好政府和市場的關係，要讓市場在配置資源中發揮決定性作用，同時讓政府更好發揮作用。