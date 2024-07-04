陳克威答中評：未來兩岸關係由青年人來引領

中國國民黨組發會副主委陳克威（中評社 海涵攝） 中評社北京7月4日電（記者 海涵）中國國民黨組發會副主委陳克威在2024年兩岸青年峰會上接受中評社記者採訪，他表示，未來的兩岸關係要由青年來引領，要讓更多台灣年輕人瞭解大陸、認識大陸、甚至喜愛大陸。民進黨用一些意識形態手法去限制、捆綁、蒙蔽台灣青年，這是毫無意義的。大陸有龐大的市場、眾多的機會以及和國際接軌的渠道，希望更多台灣年輕人能享受到這些機遇。



“這是我第二次實體來參加兩岸青年峰會，”陳克威說，相較以往，今年的峰會更盛大、更多元，也吸引了更多不同領域的台灣年輕朋友來北京參與。



陳克威表示，青年是指引兩岸關係發展的重要族群，未來的兩岸關係要由青年來引領。兩岸分隔已久，很多台灣年輕朋友對大陸的認知和熟悉度其實是不夠的。讓更多台灣年輕人瞭解大陸、認識大陸、甚至喜愛大陸，這是很必要的，因為這樣才能塑造正確的兩岸關係。



陳克威說，兩岸青年的常來常往是必須且重要的。“我們應該推動交流的深化，讓更多台灣年輕人來，尤其是年齡層要下降。現在可能有比較多二三十歲的台灣青年參與到兩岸交流中，希望未來十幾、二十歲的台灣年輕人都能夠來大陸看看，無論是在大陸求學或是實習，相信都是很有意義的一段經歷。”

