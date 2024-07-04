連勝文：兩岸青年應攜手實現民族偉大復興

中國國民黨副主席連勝文（中評社 海涵攝） 中評社北京7月4日電（記者 海涵）由國務院台辦、教育部、全國青聯和北京市人民政府共同主辦的2024兩岸青年峰會7月3日在北京開幕，海峽兩岸各界人士和青年代表約600人出席開幕式。中國國民黨副主席連勝文出席開幕式並致辭，他表示，兩岸青年互惠合作必定能促進雙贏。無論是台灣還是大陸的年輕人都是中國人，應該彼此鼓勵、互相幫助，聚焦經濟及科技等領域，攜手實現中華民族偉大復興。



連勝文在致辭時回憶起年輕時的留學經歷，他說，早年間在美國讀書時，第一次接觸到來自大陸的同學，一開始與他們交流時會有一些辯論，但久了之後會發現，大家都在為了相同的目標在努力、也承擔著同樣的求學壓力。“不管是北京人在紐約還是台北人在紐約，我們面對的都是相同的存在。更重要的是，在美國人眼里，我們都是中國人。”



連勝文表示，“當我們隔著台灣海峽相望的時候，看到的或許是彼此的不同；但是在異鄉的土地上，我看到的是我們的相同。”這也是為什麼中國國民黨會在“九二共識”以及反對“台獨”的共同政治基礎上與大陸展開各種交流合作。因為我們希望兩岸能夠擱置爭議、求同存異，多做一些有利於雙方的事情。同時，也希望在我們尤為重視的兩岸青年交流領域，可以促進兩岸青年面對面理性務實溝通，共同謀劃美好未來。



連勝文說，現在兩岸青年交流非常熱絡，有許多平台和活動。之所以有今天這樣的局面，是因為過去三十年中，兩岸有許多前輩做出了不懈的努力與貢獻，他們在年輕的時候對兩岸的未來懷抱了許多理想、也付諸了行動、克服了不少困難，才讓兩岸之間有今天這樣的交流機會。

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“我們除了要珍惜這些寶貴的機會之外，更重要的是，應該學習這些前輩將理想一步一步實踐的熱情動力，繼續推動兩岸關係發展，同時以同樣的精神來為自己的前途而打拼而奮鬥。”連勝文呼籲，所有關心兩岸的青年朋友要實際地走出來，多參加類似兩岸青年峰會這樣有意義的交流，同時把握這種難得的機會，面對面與來自各地的親朋好友共同探討未來諸多共同發展的可能模式。



連勝文說，相信通過兩岸青年的參與與支持，兩岸關係一定可以正向發展，兩岸青年的互惠合作也一定能夠促成雙贏。“讓我們把寶貴的時間精力專注於科技及經濟等有利於兩岸民生的領域，讓所有兩岸青年一起推動中華民族復興。”



2024兩岸青年峰會由國務院台辦、教育部、全國青聯和北京市人民政府共同主辦，此次峰會以“攜手繪青春 奮進新時代”為主題，將舉辦主論壇、分論壇、台灣青年實習就業宣介會、京台青年生活節、兩岸青年數字音樂夜等青年交流活動。峰會創辦以來，累計舉辦交流活動150餘項，吸引6000餘名青年朋友參與，已成為兩岸青年交流交往、共同奮鬥成長的重要平台。

