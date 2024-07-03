中評社北京7月3日電／網評：發揮音樂教育啟智潤心獨特作用



來源：光明網 作者：林琛、賈志宏



如同不能沒有遊戲和童話，孩子們的成長同樣也離不開音樂。音樂凝結著人類對真善美的追求，具有直抵人心的力量。在吉林省琿春市第一實驗小學，音樂讓春蕾女童合唱團的孩子們學會感受愛、給予愛；在江西興國縣蕭華紅軍小學小紅星合唱團，歌曲蘊含的豐厚精神帶給他們持久的滋養；在聶耳的故鄉雲南玉溪市，百餘支師生合唱隊伍更是憑借歌聲讓這座城市被更多看見，帶火了一座城。



美是純潔道德、豐富精神的重要源泉。作為美育的重要組成部分，音樂教育在促進青少年全面發展方面具有獨特作用。音樂教育不僅可以提高學生審美能力，而且在情操培育、心靈教育等方面都有著重要的浸潤作用。做好音樂教育，是全面落實立德樹人根本任務的題中應有之義。



讓更多的孩子有音樂相伴，需要有一支強大的專業教師隊伍做支撐。近年來，《關於全面加強和改進新時代學校美育工作的意見》等一系列文件先後印發，圍繞“努力建設一支師德高尚、業務精湛、結構合理、充滿活力的高素質美育教師隊伍”“根據美育課程開設需求，加快公共藝術教師隊伍建設”“堅定辦學方向、堅守師範特質、堅持服務需求、強化實踐環節，構建協同育人機制”等方面作出相應部署和安排，為音樂教師培養指明了發展方向。其中，師範院校音樂專業是音樂教師培養的重要主體，更應勇擔職責，不辱使命，持續推進課程和教學改革，搭建好“講台＋舞台”協同創新大平台，讓從這裡走出的學生既能站得穩講台，又能站得好舞台，為更多孩子帶去音樂，也帶去夢想。



崇德尚藝，培養學生站穩講台的素質能力。講台是音樂教師傳授音樂理論、技能和教學方法的重要陣地，培養學生站穩講台的素質能力自然也應成為音樂師範教育的首要任務。大力弘揚教育家精神，堅持立德樹人、以美育人、以美化人、以美培元的育人理念，以課程教學為基礎，以實踐活動為依托，以校園文化為載體，以藝術展演為補充，構建“大美育”教學體系，教育和引導學生把崇德尚藝作為一生的功課。有信仰、有情懷、有擔當、有能力的未來美育之師，一定具備以美育德的傳道能力、以德施教的授業能力和以德成美的專業發展能力。去年年底，中央音樂學院師生聯合全國20多所高校音樂教育力量，採用線下“一對一”和線上公開課的形式助力全國鄉村學校音樂教育發展，被視作美育幫扶的大膽嘗試，對高校音樂教師和“准音樂教師”的發展成長也大有裨益。