網評：快遞助力消費需求積極釋放

中評社北京7月3日電／人民財評：半年800億件，快遞助力消費需求積極釋放



來源：人民網 作者：蔣萌



國家郵政局監測數據顯示，截至6月30日，今年上半年我國快遞業務量突破800億件，比2023年提前59天。



快遞業務量是觀察中國經濟運行動向的重要實物量指標之一。2021年以來，我國快遞年業務量連續三年突破1000億件，2023年累計完成1320.7億件。進入2024年，我國快遞月均業務量超130億件，6月份快遞日均業務量超5億件……中國已成為世界上最具活力的快遞市場。中國快遞市場規模持續擴大，折射出百姓消費需求不斷提升，更是中國經濟砥礪前行、穩健發展的現實寫照。



消費是經濟增長的主引擎，快遞業務增長源於消費需求有效釋放。從中央經濟工作會議提出增加城鄉居民收入、擴大中等收入群體規模、優化消費環境，到今年政府工作報告明確積極培育智能家居與國貨“潮品”等新的消費增長點、開展“消費促進年”活動、實施“放心消費行動”，再到各地紛紛出台消費品以舊換新政策、給予真金白銀的優惠補貼……各級政府和有關部門多措並舉促進消費，增強了廣大群眾的消費熱情和信心，為消費市場加添增長動力。快遞業務量隨之“水漲船高”，在方便群眾購物、促進商品流通等方面發揮重要積極作用。



線上消費熱情高漲，為快遞業更好發揮服務作用提供空間。國家統計局數據顯示，今年1至5月份，全國網上零售額57669億元，同比增長12.4%。其中，實物商品網上零售額48280億元，增長11.5%，占社會消費品零售總額的比重為24.7%。今年“618”活動，電商平台紛紛選擇在5月20日啟動大促。從5月20日至6月16日，全國快遞攬收量達137.66億件，投遞量達135.26億件，同比增長均超20%，最高日處理量超5.8億件。線上消費火熱，覆蓋數碼、家電、美妝、生鮮等多種行業，印證消費市場呈現持續恢復向好態勢。