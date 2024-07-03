網評：新疆奮力推進“一帶一路”核心區建設

新疆國際會展中心及周邊城區景觀（2024年6月21日攝，無人機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京7月3日電／勇立潮頭 天高地闊——新疆奮力推進“一帶一路”核心區建設



來源：新華社



絲路重鎮，萬商雲集。



第八屆中國—亞歐博覽會6月30日在新疆烏魯木齊圓滿閉幕。本屆博覽會成果豐碩，助推亞歐各國不斷拓展合作領域，提高合作水平，促進共同發展繁榮。



這是中國同亞歐各國深化區域合作，攜手開創亞歐合作新局面的最新寫照，也是新疆奮力推進“一帶一路”核心區建設的生動體現。



著力搭建國際合作平台、敞開最西端自貿區開放“窗口”、深度融入共建“一帶一路”……近年來，新疆把自身區域性開放戰略納入國家向西開放的總體布局中，持續推動對外開放不斷向深層次、寬領域、全方位拓展，打造內陸開放和沿邊開放的高地，不斷開創共贏發展新局面。



搭建平台 共同發展



哈薩克斯坦的駝奶粉、吉爾吉斯斯坦的蜂蜜、烏茲別克斯坦的手工藝品、格魯吉亞的葡萄酒……走進第八屆中國—亞歐博覽會的國際展區，來自世界各地的商品琳琅滿目，談生意、說合作的聲音不絕於耳。



中國大市場的“磁力”進一步強勁釋放。



第八屆中國—亞歐博覽會以“絲路新機遇 亞歐新活力”為主題，共有50個國家和地區、國際組織，30個省區市及新疆的2100餘家企業和機構參會，其中孟加拉國、烏拉圭、塞爾維亞、澳大利亞南澳大利