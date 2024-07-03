享便利促交流　港澳進境免稅額提高首日觀察

中評社北京7月3日電／享便利、促交流、注動能——港澳進境免稅額提高首日觀察



來源：新華社 記者：鄒多為、王昕怡、王丰



香港“七一”公眾假期期間，街市商鋪游人如織。在熱門購物區銅鑼灣，來自重慶的沈先生一家正在挑選男士手表：“上調免稅額度後，明顯感覺選擇權更多了。”



據財政部、海關總署、稅務總局此前聯合發布的公告，2024年7月1日起，自香港、澳門進境，年滿18歲的居民旅客，攜帶行李物品免稅額度從5000元提高至12000元，同時保留在口岸進境免稅店額外購買3000元免稅商品政策，額度合計15000元。新政先行在羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、拱北、港珠澳大橋珠海公路等6個口岸實施。



1日，記者來到連接香港和內地歷史最久的“第一口岸”羅湖口岸，出境大廳迎來客流高峰。2日發布的最新數據顯示，7月1日，羅湖邊檢站共查驗出入境旅客22.4萬人次，其中入境6.9萬人次，出境15.5萬人次。此外，福田口岸查驗出境人員13萬人次，創客流新高，“北上南下”出入境熱潮持續。



作為羅湖口岸的“常客”，深圳市民蔣女士告訴記者，以前5000元的免稅額度已不能滿足大多數人的消費需求，上調額度後大家購物不用太過“精打細算”，港澳行更具吸引力。



今年以來，深中通道開通，京港、滬港間開行夕發朝至高鐵動臥列車，內地赴港澳“個人游”城市增至59個，內地居民赴港澳團隊旅遊簽注“全國通辦”全面恢復……隨著一系列政策相繼實施，內地與港澳互聯互通不斷加速。



越來越多內地旅客選擇將香港、澳門作為出境游目的地，港澳居民也樂於到內地旅遊、探親、消費，一大批國際友人從香港、澳門入境後再通過羅湖、橫琴口岸來到深圳、廣州、上海、北京等地，享受更多元化的游玩體驗。



如今，這種“多向奔赴”的趨勢叠加免稅額度的提高，將促進多方面交往，提升人流、物流、資金流的活躍度。

