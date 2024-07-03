網評：生命至上應是賽場的最高規則

中評社北京7月3日電／生命至上應是賽場的最高規則



來源：新華社



羽毛球國青小將張志傑在印度尼西亞參加亞青賽比賽時不幸去世一事，引發廣泛關注。目前，關於此事更詳細的信息尚待進一步的披露，但各界的關切和痛惜之情已在網上線下蔓延。



根據相關報導和網上流傳的現場視頻，輿論最痛心和存疑的地方集中在兩點：首先，運動員倒地並發生抽搐後，醫務人員並未立即入場，而是有所間隔；其次，從視頻看，入場醫務人員沒有及時使用自動體外除顫儀（AED）和實施有效的心肺復甦術（CPR）等搶救措施，而是在近兩分鐘後用擔架將運動員抬出賽場。



後續有媒體報導，印尼羽協聯合當地醫院召開新聞發布會表示，該運動員在送至醫院時已無自主呼吸和脈搏。法新社的報導則稱，對視頻顯示的醫療救治反應遲緩問題，印尼羽協的解釋是，醫務人員進場必須得到裁判允許。



國際奧委會醫療準則規定，賽事醫療保障需要有必要的資源、設施、設備和服務等，需要制定具體場地、具體項目的醫療應急救援計劃，包括制定撤離重病或受傷運動員的流程。世界羽聯《羽毛球競賽規則》規定，裁判員必須謹慎、靈活處理比賽時運動員的傷、病，迅速判定傷、病的嚴重程度；必要時召喚裁判長，由裁判長決定是否需要賽會醫生或其他人員進入比賽場地。



有不少人將此事與上屆歐錦賽丹麥足球名將埃裡克森的經歷做對比。當時現場視頻顯示，埃裡克森也是在賽場突然倒地昏迷，現場醫務人員即刻到位，並進行了被譽為“急救範本”的現場CPR與AED除顫，從死神手裡搶回了瀕危的生命。1100天之後，埃裡克森在本屆歐錦賽再次登場並進球，激情一幕引得人們感慨無限。



據報導，印尼羽協已向世界羽聯提交書面申請，請求世界羽聯修訂醫療團隊在未經裁判允許的情況下不得入場的規則，以便讓運動員在第一時間得到救治。



體育的前提是規則，但無論規則如何制定、裁判如何執裁，生命至上都應該是賽場的最高規則。