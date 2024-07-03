中評社北京7月3日電／網評：農村學生營養餐補貼不能成“唐僧肉”



來源：新華社 作者：鄭明鴻



《國務院關於2023年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》顯示，國務院對13省159縣2021年至2023年8月農村義務教育學生營養改善計劃專項資金進行審計後發現，部分補助資金管理使用較為混亂。



審計發現，專項資金有的被直接挪用，66縣將19.51億元用於償還政府債務、基層“三保”等支出；有的被變相擠占，41縣和1533所學校等通過壓低供餐標準、虛構採購業務等變相截留擠占2.7億元；有的被串通套取，5縣教育部門與中標供應商合謀，通過供應商分紅、捐贈等方式套取4216.02萬元，用於發放福利等。



始於2011年的農村義務教育學生營養改善計劃，具有顯著的現實意義。許多研究表明，向農村欠發達地區的義務教育學生提供營養餐補貼，是降低兒童營養不良率、提高認知能力與學習成績的重要手段。然而，《報告》提醒大家：要警惕營養餐補貼在少數地方變成“唐僧肉”。



農村義務教育學生營養改善計劃關乎廣大農村學生能否吃得好、吃得健康。挪用、擠占相關資金等行為，無異於“鷺鷥腿上劈精肉”，不僅會妨礙農村學生的健康成長，還會阻礙教育均衡化發展。無論是被直接挪用、被變相擠占還是被串通套取，都源於一些地方尚未扎緊制度的籠子，讓部分動了“歪心思”的人有機可乘。