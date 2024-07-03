中評社北京7月3日電／網評：重大成就來之不易 乘勢而上未來可期



來源：大公報



投資推廣署昨日總結上半年“搶企業”成績單，共協助322間內地及海外企業來港開設公司或開展業務，創造3500多個職位，分別比去年同期上升43%及44%，為香港帶來382億元總投資額，超過了當初預定的目標。在外部勢力百般“唱衰”打壓之下，香港仍能吸引大量企業進駐，這一事實凸顯特區政府主動作為、積極作為的施政新風貌，彰顯“一國兩制”的強大生命力和巨大優越性。



世界面臨百年未有之大變局，國際地緣政治更加複雜化，新冠疫情及科技發展加速了局勢的演變。作為細小而開放經濟體的香港，面對的嚴峻挑戰可謂前所未有。挑戰來自兩方面，就外部環境而言，外部勢力抹黑、干擾香港無所不用其極，不僅散布所謂“香港玩完”、“金融中心遺址”等奇談怪論，更以制裁相恐嚇；就內部環境而言，香港存在不少深層次矛盾和問題有待解決，一些民生痛點和難點問題突出，一些支柱行業因為市場環境的改變而面對激烈競爭，有不進則退、慢進也是退的風險。



客觀大環境已然改變，固守“小政府、大市場”的傳統思維沒有出路。這一屆特區政府上台伊始，就錨定了以守正創新、積極作為贏得未來的目標。守正，就是回歸基本法的初心，築牢維護國家安全的屏障，全面落實“愛國者治港”。特區政府展現了責任擔當，完成新選制下的區議會選舉，完善地區治理架構；履行為基本法第23條立法的憲制責任，償還了歷史的欠債。維護國安雙法雙機制的建立，為香港“一國兩制”實踐行穩致遠打下堅實基礎，也為香港長期繁榮穩定提供了根本保障。



創新，就是在強化香港傳統優勢產業的基礎上，培育新質生產力。特區政府聚焦科技創新，依託大灣區，全力“搶人才”、“搶企業”，雙雙結下纍纍碩果。位於河套的創新園區，發展熱火朝天。港投公司最近與兩家重點企業簽約，一家是市值逾百億美元的獨角獸企業思謀科技，另一家是百圖生科。港投不僅成為其投資夥伴，更打造出“領投模式”，全力搶佔“先行者優勢”。這是一種創新的發展平台，可助力香港創科實現“從零到一，從一到無限”的蝶變，繼而將無限機遇轉化為經濟發展的動能。



積極作為，則是特區政府最鮮明的施政作風。行政長官李家超帶頭外訪，積極開拓中東、東南亞乃至南美新市場，且已取得實質性進展。香港與沙特的合作堪稱典範，第一隻沙特ETF已在港上市，兩地亦積極探討沙特企業在港上市，發揮香港作為超級中介人的角色，助力中東企業進軍內地，探索全球第二大經濟體快速發展帶來的巨大機遇。

