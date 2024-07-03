伊朗代總統期待與中方深化合作

中評社北京7月3日電／據新華社報導，伊朗代總統穆赫貝爾7月1日表示，伊朗高度重視發展伊中關係，期待同中方進一步深化各領域合作。



穆赫貝爾當天接受中國新任駐伊朗大使叢培武遞交國書。穆赫貝爾表示，伊朗將為叢培武履職提供全力支持，希望兩國關係取得更大發展。



叢培武表示，願同伊方各界朋友一道，全力落實好兩國領導人達成的重要共識，推動中伊關係和各領域合作發展。