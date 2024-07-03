印度官員確認踩踏事故已致至少116人死亡

7月2日，在印度北方邦哈特勒斯地区，遇难者亲属在遇难者遗体旁哭泣。印度北部北方邦一集会现场2日发生严重踩踏事故。当地官员确认，目前事故已造成至少116人死亡。（图源：新华社） 中評社北京7月3日電／據新華社報導，印度北部北方邦一集會現場2日發生嚴重踩踏事故。當地官員確認，目前事故已造成至少116人死亡。