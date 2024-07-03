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瑙魯總統：堅定支持一個中國原則
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2024-07-03 17:39:17
中評社北京7月3日電／據新華社報導，瑙魯總統阿迪昂2日表示，瑙方堅定支持一個中國原則，堅決反對任何形式的“台獨”。
阿迪昂當天接受中國駐瑙魯大使呂進遞交國書。阿迪昂表示，今年3月我成功訪華，瑙方願借助同中方復交的東風，不斷深化兩國各領域務實合作，為瑙魯發展轉型注入新的動力。
呂進表示，作為中瑙復交後中國首任駐瑙魯大使，我願同瑙魯各界朋友一道，將落實兩國領導人重要共識作為首要政治任務，推動中瑙關係不斷取得新進展。
呂進於7月1日抵瑙履新。
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