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以北部遭15枚火箭彈襲擊，無人員傷亡
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2024-07-03 17:14:41
中評社北京7月3日電／據央視新聞報導，當地時間7月2日，以色列國防軍發布通告稱，當天17時左右，以色列北部遭15枚來自黎巴嫩方向火箭彈的襲擊，其中10枚火箭彈被防空系統攔截，另外5枚落入無人區，襲擊沒有造成人員傷亡。
以色列國防軍稱，當日早些時候，在確認一名黎巴嫩真主黨武裝人員進入了黎南部的一棟建築後，以軍戰機對該建築發動了空襲。
黎巴嫩真主黨方面對此暫無回應。
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