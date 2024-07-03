姜信治會見乍得愛國拯救運動代表團

中評社北京7月3日電／據新華網報導，全國政協副主席、中組部分管日常工作的副部長姜信治2日在京會見乍得愛國拯救運動總書記巴達率領的該黨代表團。



雙方就加強中乍執政黨交流合作，推動兩國關係高質量發展，攜手構建中非命運共同體等深入交換意見。