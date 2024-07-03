【
大
中
小
】 【
打 印
】
姜信治會見乍得愛國拯救運動代表團
http://www.CRNTT.com
2024-07-03 17:38:13
中評社北京7月3日電／據新華網報導，全國政協副主席、中組部分管日常工作的副部長姜信治2日在京會見乍得愛國拯救運動總書記巴達率領的該黨代表團。
雙方就加強中乍執政黨交流合作，推動兩國關係高質量發展，攜手構建中非命運共同體等深入交換意見。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
乍得新總統穆罕默德·代比宣誓就職
(2024-05-24 17:38:36)
乍得過渡總統穆罕默德·代比贏得大選
(2024-05-10 18:02:30)
應兩國要求 美國將從乍得和尼日爾撤出駐軍
(2024-04-30 13:15:33)
最新！美國宣布將從乍得尼日爾撤軍
(2024-04-27 09:47:03)
乍得要求美軍停止在該國空軍基地活動
(2024-04-21 10:01:11)
乍得定於五月舉行總統選舉
(2024-02-28 16:49:58)
駐乍得大使王晰寧拜會乍過渡政府總理
(2023-03-11 17:36:46)
“國際愛心包裹”分發儀式在乍得舉行
(2023-02-28 09:14:04)
乍得過渡總統訪問以色列
(2023-02-02 12:12:43)