中評關注：兩岸青年分享交流經歷　深情難忘

分論壇現場（中評社 海涵攝） 中評社北京7月4日電（記者 海涵）2024兩岸青年峰會“青·歷”分論壇3日下午在北京舉行，來自兩岸的青年代表分享交流紀實、展開主題對話，並共同見證了兩岸青年短片征集大賽的頒獎。



教育部港澳台辦副主任舒剛波致辭時表示，青年是國家的未來、民族的希望。“青年興則國家興，青年強則國家強。”兩岸青年朋友要樹立偉大理想，要珍惜美好的時光，要促進交流交融。中華民族復興離不開台灣青年的參與，兩岸青年要積極促進交流交往，增進瞭解，積累互信，從交流交往走向交融交心，以青春的小我鑄就民族的大我，共創美好未來。



北京大學黨委常委、副校長方方表示，當前，中國的發展進入嶄新的時代，正以中國式現代化邁向中華民族偉大復興的光明前程。希望兩岸青年發揮創造力、創新交流形式，增進友誼，共創美好未來。



在“青·歷”兩岸青年主題對話環節，6位北京大學兩岸青年分享了投身於兩岸交流的親身經歷。



北京大學教師丁寧曾作為大陸高校師生代表團的成員赴台交流訪問，通過小小的乒乓球，連接起兩岸情誼。丁寧表示，在台灣同一些台灣青年進行了乒乓球的交流，由此感覺彼此更加親近了，因為有共同的愛好。在這次交流中，也能感受到運動帶來的魅力以及兩岸真正的血脈相通。相信在兩岸青年的交流過程中，彼此會找到很多志同道合的陪朋友，一起攜手創造更多可能。

