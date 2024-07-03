福建船政文化巴黎展講述中法友好交往故事

中評社北京7月3日電／新華社報導，在中法建交60周年之際，福建船政文化展7月1日在法國巴黎開幕。展覽通過一幅幅照片，講述150多年前福建船政這段中法友好交往的歷史佳話。



出席展覽開幕式的福建省省長趙龍致辭時表示，福建船政蘊含愛國、科學、創新、圖強等精神，成為展示中法友誼的窗口和加深中法關係的紐帶。希望本次展覽讓更多法國人瞭解這段歷史，為中法攜手同行注入新活力。



福建船政於1866年成立，當時的法國人日意格被聘為正監督。此後數年，他督造兵、商輪船15艘，其中包括中國第一艘千噸級蒸汽動力輪船“萬年清”。福建船政學堂也在這一時期成立，成為中國近代史上第一所海軍學校。日意格等法國人士還促成船政學子赴法留學，培育出一批有識之士。



法國海軍歷史專家亞歷山大·謝爾登－迪普萊在發言中表示，日意格雖然是法國人，但他為中國近代化工業發展和法中文化科技交流作出了貢獻，法中兩國人民都應紀念這段歷史。



對福建船政文化歷史有深入研究的法國學者魏延年出席了活動，並向中方贈送了一幅身穿清政府授予“黃馬褂”的日意格肖像。魏延年告訴記者，福建船政歷史涵蓋科技、教育、語言、文化等多個方面的法中交往，兩國應繼續在各領域加強合作。



在法國船級社工作的烏爾裡克·丹·弗勒魯普參觀展覽後表示，此前對福建船政只是略有耳聞，很高興能通過本次展覽瞭解這段法中交往歷史。百餘年過去了，兩國攜手合作仍很有必要。