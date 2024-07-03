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李強將出席世界工智能全球治理高級別會議
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2024-07-03 17:36:37
中評社北京7月3日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧2日宣布：國務院總理李強將於7月4日出席在上海舉行的2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並致辭。
在例行記者會答問時表示，人工智能全球治理已成為世界各國共同面臨的重大課題。中國主張在充分尊重各國政策和實踐差異性的基礎上，推動形成廣泛國際共識。
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