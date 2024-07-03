香港青少年在貴州開啟仡佬族文化研習之旅

中評社北京7月3日電／據新華社報導，7月1日下午，來自香港寧波第二中學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的46名師生乘高鐵抵達貴州省遵義市。他們將到訪仡佬族聚居的遵義市務川仡佬族苗族自治縣、銅仁市德江縣，進行為期6天的仡佬族文化研習活動。



據瞭解，此次“香港青少年仡佬族文化研習活動”由文化和旅遊部民族民間文藝發展中心、貴州省文化和旅遊廳、中國民族民間文化藝術交流協會（香港）共同主辦，旨在使香港青少年瞭解多彩的民族文化，感受多民族融合發展的中華文化魅力。



精美的服飾、珍貴的文物、有趣的民俗……7月2日，走進務川縣仡佬族民族文化博物館，香港師生們立即被眼前豐富多彩的展陳吸引。除了認真聆聽講解員的介紹外，不少學生還拿出相機或筆記本邊拍邊記。參觀結束後，香港青少年還參加了仡佬族文化講座。



“這是我第一次到貴州，也是第一次學習仡佬族文化。之前在網上提前瞭解過相關內容，但實地參觀走訪的感受很不一樣。”香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學高一學生劉羽真說，生活在我們這樣一個多民族國家，每一個民族猶如一部厚重的民族文化史書，值得慢慢品讀。



位於我國西南腹地的貴州省是多民族聚居的地區，千百年來孕育了豐富多彩的民族文化，作為貴州世居民族之一的仡佬族獨具特色。此次研習活動地之一的務川縣，是全國仡佬族人口最多的縣，因其特色鮮明的仡佬族文化，以及保存完好的仡佬族古村落而享有“仡佬之源”的美譽。