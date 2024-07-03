福建海警查扣一艘涉嫌非法捕撈台灣省籍漁船

中評社北京7月3日電／據新華社報導，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，7月2日，福建海警位泉州近海依法登檢查扣一艘涉嫌非法捕撈的台灣省籍漁船。該漁船違反伏季休漁規定，在底拖網禁漁區線內違規拖網作業，且使用的網具遠小於國家規定的最小網目尺寸，破壞了海洋漁業資源和生態環境。期間，台有關船只試圖干擾我正常執法，福建海警依法予以警告驅離。