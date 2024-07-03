拜登將辯論表現欠佳歸咎多次外訪後未適應時差

中評社香港7月3日電／美國總統拜登為自己上星期與共和黨前總統特朗普辯論時表現欠佳作出辯護，表示是因為辯論前多次外訪，未能適應時差，以致反應不太聰敏，甚至差點在台上睡著。



香港電台報導，拜登當地星期二晚在弗吉尼亞州的一次私人籌款活動中，又為自己當晚的表現道歉，強調贏得連任至關重要。



在上周辯論過後，民主黨內首次有在任民主黨議員要求拜登退選。得州眾議員多格特發表聲明，說拜登非但沒有透過辯論令選民放心，反而未能有效捍衛他的諸多成就，亦未能揭露特朗普的許多謊言，希望拜登能夠作出痛苦及艱難的退選決定。



