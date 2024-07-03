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美國將宣布向烏克蘭提供23億美元新安全援助
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2024-07-03 17:39:41
中評社香港7月3日電／美國國防部長奧斯汀表示，美國將很快宣布向烏克蘭提供超過23億美元的新安全援助。
香港電台報導，奧斯汀當地星期二在五角大樓與烏克蘭國防部長烏梅羅夫會面，奧斯汀說，為烏克蘭提供的最新武器計劃，將包括反坦克武器和防空攔截器等，並將允許加速採購國家先進地對空導彈系統和愛國者防空攔截系統。
奧斯汀亦對烏克蘭最終加入北約的願望表示認可，在談到下星期在華盛頓舉行的北約峰會時，他說美國將採取措施，為烏克蘭加入北約建造橋樑，但並沒有詳細說明。
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