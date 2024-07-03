中國八部門部署加強地方森林草原消防隊伍建設

中評社香港7月3日電／記者3日從應急管理部獲悉，國家森林草原防滅火指揮部辦公室、應急管理部等八部門日前聯合印發《關於加強地方森林草原消防隊伍建設的意見》，推動加強地方森林草原消防隊伍建設，逐步形成“源頭防得好、小火打得快、大火能攻堅、作風本領強、安全有保障”的地方森林草原消防隊伍體系。



新華社報導，意見由國家森林草原防滅火指揮部辦公室、應急管理部會同國家發展改革委、公安部、財政部、人力資源社會保障部、交通運輸部、國家林草局等部門聯合印發，分三部分提出13個方面改革舉措和工作任務。



意見明確，各級森林草原防滅火指揮機構要充分發揮職能作用，推動有關地區和單位進一步調整充實隊伍力量，突出以水滅火能力建設，定期開展隊員技能培訓，提高基礎設施和裝備水平，完善隊員進出機制，實施標準化建隊。要將安全要求貫穿隊伍建設管理和火災撲救全過程，地方森林草原消防隊伍要積極開展巡查巡護、火源管控和火災隱患排查整治等預防工作，在高火險期科學實施靠前駐防，做好撲救火災各項準備。



此外，在隊伍運行機制、落實經費和職業保障、完善相關政策等方面，意見注重發揮各方優勢和職能作用共同促進隊伍建設管理，要求各有關部門按職責支持地方森林草原消防隊伍建設。