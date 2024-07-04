兩岸記者在黃石新港感受工業新能量

俯瞰黃石新港氣膜堆場。（來源：深圳衛視秦建文） 中評社黃石7月4日電（助理記者 李澤璇）因水而生，依港而興，黃石市是一座老工業城市，黃石港也是是湖北東出長江離海最近的口岸，進出口貿易額常年位於湖北省前列。7月3日下午，第十八屆“海峽兩岸記者荊楚行”活動來到黃石新港，兩岸記者一同感受高新工業園區的發展，共覽“智慧港口”的新顔。



黃石新港目前建成投入運營的共有17個泊位，另有四個泊位正在建設之中。從總規劃來看，黃石新港共要建成57個萬噸級的泊位，在未來五年的工業產值超過一個億。



據黃石新港有關負責人向中評社助理記者介紹，黃石新港的發展主要有四大優勢。首先，黃石新港自然條件優越，是少見的在冬季枯水期也能夠達到至少6米水深的深水良港，“至少6米的水深能夠保證至少5000噸級的船能夠順利停泊”。第二，黃石新港的地理位置優越。黃石新港位於長江中，聯通東西，由長江入海口來的大船在這裡卸下貨物、換上小船，讓更多的物資繼續深入西部。他補充，黃石新港也有與許多台灣海運公司，如長榮、萬海等開通航路。第三，黃石新港目前形成了水鐵聯運的結構，鐵路線直接通到港口內，能極大提高效率、降低成本。第四，黃石本身也有著悠久的工業歷史，訂單量充足，黃石新港能在服務黃石本地企業的基礎上，聯通中西部。



目前正在建設的三期工程中，最吸引兩岸記者注意力的是“一座”長556米，高42米的大型氣膜散貨堆場。它像一個巨型“大棚”，將堆放的散貨集裝箱與外界隔離開來。據項目經理介紹，氣膜工藝以往多用於體育場等各類場館的外部建設和裝飾，黃石新港是長江中上游第一個採用氣膜工藝覆蓋堆場的港口。



全封閉氣膜堆場是長江流域“綠色智慧港口”建設的體現，氣膜全封閉結構能有效隔絕粉塵、杜絕堆貨產生的污水進入市政排水管道，極大提升了環境保護能力。封閉倉內還配備有完善的霧化系統、消防系統，能夠有效維持空氣質量和消防安全，倉內的主要器械鬥輪堆取料機完全由遠程操控，氣膜堆場內完全可以實現無人智能化管理。



行走在全封閉氣膜堆場內，有記者表示感覺到了耳膜鼓脹感。項目經理介紹，這是由於氣膜堆場是利用氣壓差來支撐氣膜，這項舉措創新也有效節省了鋼材能源。



黃石新港也是兩岸記者在黃石的最後一站，參觀結束後，有台灣媒體人表示，從前他並不瞭解這座城市，遊覽過後才發覺，黃石兼具深厚的歷史文化底蘊與先進的工程技術。“黃石的未來值得期待，也值得向世界推廣。”

