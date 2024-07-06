社評：“小而美”民心工程深化兩岸融合發展

福州踩線團至馬祖考察旅遊行程。(照片：台連江縣政府提供) 中評社香港7月6日電（評論員 束沐）日前，福州市旅遊協會馬祖踩線團一行22人，順利結束了三天兩夜的馬祖之旅。該團參訪期間的一舉一動受到台灣媒體高度關注，獲得馬祖各界和當地民眾、業者的熱烈歡迎。我們認為，台海局勢越是複雜嚴峻，大陸依法懲治和反制“台獨”越是果斷堅決，就越要深化兩岸民生融合、心靈契合，而以“福馬同城生活圈”建設為代表的“小而美”民心工程，就越發重要和關鍵。



“小而美”這個概念，最初可以追溯到台灣輿論場，是相對於“高大上”的宏偉敘事，所描述的一種更接地氣、更生活化、民眾獲得感和幸福感更強的意象。10年前，當源於日本的詞語“小確幸”，成為當時台灣年輕人風靡一時的生活態度和人生哲學時，“小而美”也經常出現在“小確幸”相關討論之中。有輿論認為，“小而美”是對台灣社會軟實力、吸引力的概括。



值得一提的是，“小而美”概念首次進入大陸高層政治話語體系，出現在2021年11月，習近平總書記在第三次“一帶一路”建設座談會上指出，“小而美的項目，是直接影響到民眾的。今後要將小而美項目作為對外合作的優先事項，加強統籌謀劃，發揮援外資金四兩撥千斤作用，形成更多接地氣、聚人心的項目。”此後，一批小規模、聚焦民生和社區需求的“小而美”項目在“一帶一路”共建國家生根發芽，切實幫助當地民眾解決燃眉之急，增進良好社會效益。



由此可見，“小而美”納入大陸官方話語體系和政策體系，反映出大陸社會主要矛盾發生新變化後，黨和政府將“人民群眾對美好生活的嚮往”視為工作的出發點和落腳點，也自然而然延伸到涉外、涉台等各領域。因此，相對於2008年至2016年兩岸大交流、大合作、大發展時期，隨著兩岸進入深化融合發展的新階段，特別是大陸方面支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區，需要更多“小而美”的民生項目和民心工程。

