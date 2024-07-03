工黨有望執政　英國選民望有新氣象

中評社香港7月3日電／英國大選當地時間星期四舉行，選前民調顯示工黨很大機會上台執政。當地選民現時最關心醫療、經濟及入境者等議題，年輕一代期望新政府切實回應他們的訴求。



有線新聞報道，星期四就是投票日，各黨都盡最後努力。英國廣播公司選前民意調查，工黨仍有四成支持度佔先，保守黨進一步跌至兩成。言論親俄的法拉杰，他所領導的改革黨支持度由去年底急升，與保守黨差距只有幾個百分點。有獨立研究指選民現時最關心生活水平、醫療保健、經濟及入境者議題。



英國保守黨自2010年5月至今，一直保持執政地位，有當地年輕選民期待政壇出現新氣象。選民Ross：“我感到很期待，這將會是一個改變，已經過了14年保守黨政府管治，顯然會轉為工黨。這會不一樣、將有改變，蠻有趣的。”選民Michael：“我今年支持綠黨，因為我認同他們很多政綱，譬如環境、性別平等諸如此類。我以前投票給工黨，我從社交媒體看到很多朋友都鼓勵人們登記做選民，我相信很多我認識的人都會投票。”



根據選舉委員會數字，年輕人投票率相對低。在上屆即2019年大選中，有投票的18至24歲選民少於一半，65歲或以上的選民四分之三有投票。有社工認為年輕人政治冷感，源於被政黨忽視。社工Hannah：“很多年輕人覺得心灰意冷，而且不關心。我從事社會工作，經常接觸18到25歲的年輕人，保守黨從未資助過這群人，這必須改變。”



上屆大選，愈年輕選民愈支持工黨，加上近期歐洲議會及法國選舉極右主張政黨取得好成績，新生代選民今屆的投票意向備受關注。政治不穩加上國際形勢變化急速，任何政黨若能成功爭取到年輕選票，勢必可以增添贏面，為未來奠定穩定選票基礎。