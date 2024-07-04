台青談創業：大陸機遇多，歡迎更多台青登陸

台青許凱翔接受記者採訪。（中評社 李澤璇攝） 中評社黃石7月4日電（助理記者 李澤璇）7月3日，海峽兩岸媒體荊楚行活動參訪團來到黃石，與目前正在黃石市創業的台青許凱翔與吳萱妙交流，瞭解他們在黃石的生活與創業情況。



許凱翔出生在台灣台中，為繼承父業來到大陸擴大家族企業的經營規模，已在黃石發展多年，目前經營一家零部件代工廠。最初來到大陸，他驚嘆於這裡的市場之大，城市化程度之高，在黃石市陽新縣的工廠，正式投產第三年營收就超過了1000萬元。



在黃石生活的許多年裡，許凱翔也與這座城市共成長。他特別提到了公共交通，“高鐵線路越來越發達，可選擇的出行方案也越來越多”，他出行時可以自由選擇便利的中轉站、換乘站，“出行很方便，效率也很高”，這點讓他最為滿意。



吳萱妙自大學畢業以後，因為喜歡“相對固定崗位的自由感”而選擇了創業，目前在黃石市的仙島湖風景區經營一家民宿。她提到，在創業過程中，黃石市台辦也給予了她很多支持，例如建議她申請了台灣青年創業補貼。“由於民宿位於風景區，受旅遊淡季旺季的影響較大，”吳萱妙解釋，“創業補貼申請程序不複雜，也給予了我很大的幫助。”



吳萱妙說，她會願意鼓勵更多有創業意願的台青到大陸發展，“大陸的機遇更多、發展空間更大”。許凱翔也贊成這一點，他非常認可大陸的商機與發展前景，但他也提醒，“創業需要謹慎，台灣青年來大陸創業也需要仔細考察商機”。



對於兩岸青年如何更好地實現文化交流、消除偏見，吳萱妙提到了自己在台北讀大學的經歷：“有些同學、老師對大陸的認知不夠全面，會表達一些比較偏激的觀點，我也不會跟他們解釋太多，只是邀請他們到大陸看看。”在她看來，“百聞不如一見”，從台灣到大陸只需要一張機票，許多台灣青年人只要到大陸玩一玩，體驗一下，或許很多觀點、理解都會不一樣。

